Трое таджикистанцев на велосипедах, которым поначалу отказали в визе, смогли совершить хадж

CentralAsia (TJ) - Троим паломникам из Таджикистана, которые отправились в хадж на велосипедах, всё же разрешили продолжить путь и посетить святые для мусульман места, передает «Азия-Плюс».

Они находились в Дубае более двух недель, и уже не надеясь, купили даже авиабилеты на обратный путь домой.

«Мы уже взяли билеты на авиарейс Дубай-Ташкент и готовились к поездке домой. Но наш местный друг по имени Халифа Али, у которого мы жили в Дубае, позвонил и попросил сдать билеты и погостить еще немного. Я согласился, хотя пришлось заплатить 70$ штрафа за возврат билетов. И уже на следующий день нам позвонили из Саудовской Аравии и запросили наши данные для оформления визы. Мы не могли поверить", - рассказал один из паломников Диловар Гафуров.

При этом, по его словам, их предупредили, что дальше придется отправиться на машине, чтобы успеть к началу совершения обряда.

Диловар рассказал, что они выехали из Абу-Даби, погрузив велосипеды в машину. Проехав более 500 км, они достигли границ Саудовской Аравии. Там они пересели на другую машину, доехали до Эр-Рияда, а оттуда до города Эт-Таиф. А оставшийся путь - 100 км - паломники таки проехали на своих велосипедах.

37-летний Диловар Гафуров, 31-летний Саидали Назаров и 34-летний Абдушокир Талабов, проехав на велосипедах более 3 тыс. км за 33 дня, добрались до ОАЭ в начале июне. Там они должны были получить визы, чтобы пройти оставшийся путь до Саудовской Аравии. Но 9 июня им отказали в выдаче визы. В соотвествутщих структурах Дубая посоветовали обратиться к властям своей страны (Таджикистана), чтобы им оформили визы.

«Конечно, мы надеялись на чудо, но до конца не верили, что нам все-таки удастся осуществить задуманное», - сказал Диловар.

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