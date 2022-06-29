В Германии приговорили бывшего охранника концлагеря к пяти годам тюрьмы. Ему 101 год

CentralAsia (CA) - Немецкий суд во вторник приговорил к пяти годам тюремного заключения 101-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря. Йозеф Шюц — самый пожилой человек, когда-либо представавший перед судом за соучастие в военных преступлениях во время Холокоста, передает BBC.news.

Суд признал его виновным в соучастии в убийствах во время работы тюремным охранником в лагере Заксенхаузен в Ораниенбурге, к северу от Берлина, в период с 1942 по 1945 год.

Пенсионер, сейчас живущий в земле Бранденбург, признал себя невиновным, заявив, что «абсолютно ничего не делал» и не знал об ужасных преступлениях, совершавшихся в лагере.

«Я не знаю, почему я здесь», — сказал он на закрытии судебного процесса в понедельник.

Но прокуроры заявили, что он «сознательно и добровольно» участвовал в убийствах 3518 заключенных в лагере и потребовали пятилетнего тюремного срока.

В лагере Заксенхаузен с 1936 по 1945 год содержались более 200 тысяч человек — евреев, цыган, советских военнопленных, противников режима и геев.

По данным Мемориала и музея Заксенхаузена, десятки тысяч заключенных умерли от принудительного труда, убийств, медицинских экспериментов, голода или болезней до того, как лагерь был освобожден советскими войсками.