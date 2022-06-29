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Задержаны экстремисты, планировавшие «свергнуть конституционный строй» в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  В Самарканде задержали членов религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», лидером которых является гражданин Кыргызстана, скрывающийся в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Самаркандского областного управления внутренних дел.

Отмечается, что организаторы преступной группы изучали книгу «Хизб ут-Тахрир» — «Исламская конституция» и журнал «Аль-Ваи», чтобы научить своих единомышленников, как свергнуть конституционный порядок в Узбекистане и восстановить государство Халифат.

Двое мужчин призывали в свои ряды родителей, родственников и многих знакомых, а также распространяли в соцсетях аудио- и видеоматериалы экстремистского содержания.

Отмечается, что одним из идейных лидеров религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», скрывающимся в настоящее время в Польше, является гражданин Кыргызстана, 1980 г.р. М.Х. Абдул Махмуд, находящийся в международном розыске за свои преступления.

В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, ведется следствие.

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