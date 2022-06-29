В Нью-Йорке пропал 43-летний гражданин Узбекистана

CentralAsia (UZ) - В Нью-Йорке разыскивают узбекистанца по имени Шехроз Тахиров, сообщает узбекская служба «Голоса Америки».

Шехроз Тохиров, 43-летний узбек, проживающий в Бруклине, Нью-Йорк, ушел из дома 26 июня и не вернулся.

Обеспокоенные члены семьи обратились в полицию. В последний раз Тохирова видели в красной футболке и синих джинсах. Родственники сказали, что его психическое состояние было на месте.

Предварительные результаты поиска показывают, что SIM-карта мобильного телефона Таирова была найдена возле торгового центра Best Buy в Бруклине.

Наряду с полицией Тахирова ищут и представители узбекской общины. Администрация Нью-Йорка также взяла контроль над процессом.

В беседе с «Голосом Америки» представитель полиции сказал: «Мы пока не можем сказать, стал ли Тохиров жертвой преступления, но предприняты все усилия, чтобы найти его».

Десятки иммигрантов-добровольцев, неравнодушных к судьбе соотечественника, разделились на группы и начали поиски в округах Бруклин и Лонг-Айленд.

Они расклеивают фотографии Таирова по городу, а также собирают информацию, которая может помочь найти его.

В Нью-Йорке граждане консультируются с представителями правоохранительных органов, 28 июня 2022 г.