Из Узбекистана в Пакистан доставят грузовиками 40 тонн дыни

CentralAsia (UZ) - Узбекистанские водители начнут возить товары в Пакистан транзитом через афганскую территорию. До конца года планируется отправить через Афганистан 2500 тонн свежих и сушёных фруктов, сообщил Минтранс Узбекистана.

Первым грузом, который доставят дальнобойщики, станут дыни из Сырдарьинской области. Партия из 40 тонн отправится в ближайшее время на грузовиках транспортной компании Chemical Business, занимающейся перевозками по этому маршруту.

Глава фирмы Фахриддин Набиев рассказал, что до конца года на рынки Пакистана поступит 2500 тонн свежих и сушёных фруктов из Узбекистана. Новый маршрут обеспечит местным товарам кратчайший путь к морским портам, добавил бизнесмен.

По его словам, перевозки в южном направлении оплачиваются выше. Если за рейс в Москву дальнобойщик получает в среднем $700−800, то за рейс до Карачи — $3500−4000, отметил Набиев.

Кроме того, в Chemical Business указали на хорошее состояние дорожной инфраструктуры и качество услуг на территории Пакистана. Не было проблем и с оформлением электронных виз для дальнобойщиков.

В ноябре 2021 года в Пакистан прибыл первый транзитный груз из Узбекистана. Позже пакистанская сторона упростила въезд для узбекистанских дальнобойщиков, чтобы расширить транзит через порты Гвадар, Карачи и Касим.

С марта Пакистан запустил поставки мяса узбекским потребителям. Немного позже Индия впервые отправила в Узбекистан транзитный груз сахара и других товаров через пакистанскую и афганскую территорию.

Кроме того, три страны несколько лет совместно работают над проектом Трансафганской железной дороги. Проект, поставленный на паузу со сменой власти в Афганистане, вернулся на повестку дня в начале 2022 года, а с марта идёт подготовка к началу полевых работ.