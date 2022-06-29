Власти Херсона сообщили о подготовке референдума о присоединении к России

CentralAsia (CA) - Замглавы пророссийской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область станет полноценным регионом России. По его словам, в области начали подготовку к референдуму о присоединении к России.

«Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к составу Российской Федерации, станет полноценным субъектом»,— сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Мы построим как раз вот ту страну, о которой все долго-долго мечтали, в которой мы когда-то жили, тот самый принцип Советского Союза, где каждая женщина на улице была мамой, где дружба народов была не только по оглашению, но и по умолчанию»,— дополнил Кирилл Стремоусов.

Херсон был взят под полный контроль российских сил в начале марта в ходе военных действий. Позже пророссийские власти ввели в регионе рублевую зону и объявили, что проведут референдум о вступлении Херсонской области в состав России. 21 июня Кирилл Стремоусов говорил, что референдум планируется провести осенью 2022 года. При этом изначально пророссийские власти области заявляли, что регион станет частью России без референдума.