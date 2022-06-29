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Токаев прибыл в Ашхабад (видео)

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ашхабад для участия в VI Каспийском саммите.

Как сообщило издание «Туркменпортал», в Международном аэропорту туркменской столицы высокого гостя встретил глава МИД Туркменистана Рашид Мередов.

В саммите, который запланирован на вторую половину дня в Ашхабаде, примут участие лидеры России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана.

Ожидается, что по итогам встречи главы государств примут коммюнике, в котором будут изложены согласованные позиции каспийской «пятёрки» по дальнейшему развитию сотрудничества.

Ранее в Ашхабад для участия в саммите прибыли президенты Азербайджана и Ирана Ильхам Алиев и Сейед Эбрахим Раиси.

На предыдущем Каспийском саммите в Актау в 2018 году была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Она является бессрочной и вступит в силу после ратификации всеми пятью подписавшими её государствами.

К настоящему времени документ ратифицировали четыре участника: Туркменистан (декабрь 2018 года), Казахстан и Азербайджан (февраль 2019 года), Россия (октябрь 2019 года). Министр иностранных дел России Сергей Лавров на днях отметил, что в ходе саммита в Ашхабаде лидеры пяти стран подтвердят значение Конвенции.

Лидеры прикаспийских государств проведут два заседания: в узком и расширенном составах.

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