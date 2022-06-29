Из-за жары в Туркменистане отключают электричество, - СМИ

CentralAsia (TM) - По Туркменистану прокатилась волна отключений электричества. Возможно, это связано с активным использованием кондиционеров.

Источники turkmen.news сообщают, что в Фарабе и Дяневе Лебапского велаята свет ежедневно выключают на пять-шесть часов. В Дашогузе длительность ежедневных отключений составляет два-пять часов. В Марыйском велаяте свет часто отключают в Мургабском и Огузханском этрапах.

«Трансформаторы старые, не выдерживают нагрузки, — поясняет источник. — Из-за жары люди круглосуточно гоняют кондиционеры».

В настоящее время дневная температура воздуха в Туркменистане превышает 40 градусов. Подчеркивается, что даже ночью температура не опускается ниже 30 градусов. Источники этого издания также рассказывают о проблемах с электричеством. По их словам, трансформаторы перегорают один за другим.

«Мастера жалуются на отсутствие запасных частей и часами не могут устранить неполадки, а иногда и целыми днями не могут починить. Например, в селе Бойнузын Дяневского этрапа 25-26 июня вообще не было электричества», — заявил собеседник «Азатлыка».

По данным «Метеожурнала», метеостанции на территории Туркменистана в настоящее время фиксируют температурные рекорды. Так, на станции в Ербенте столбик термометра достиг 47 градусов. С момента открытия станции в 1959 году такая температура там не отмечалась. А рекорды максимальной температуры на дату 27 июня были перекрыты в большинстве северных, центральных, южных и восточных районов.