экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Из-за жары в Туркменистане отключают электричество, - СМИ

CentralAsia (TM) -  По Туркменистану прокатилась волна отключений электричества. Возможно, это связано с активным использованием кондиционеров.

Источники turkmen.news сообщают, что в Фарабе и Дяневе Лебапского велаята свет ежедневно выключают на пять-шесть часов. В Дашогузе длительность ежедневных отключений составляет два-пять часов. В Марыйском велаяте свет часто отключают в Мургабском и Огузханском этрапах.

«Трансформаторы старые, не выдерживают нагрузки, — поясняет источник. — Из-за жары люди круглосуточно гоняют кондиционеры».

В настоящее время дневная температура воздуха в Туркменистане превышает 40 градусов. Подчеркивается, что даже ночью температура не опускается ниже 30 градусов. Источники этого издания также рассказывают о проблемах с электричеством. По их словам, трансформаторы перегорают один за другим.

«Мастера жалуются на отсутствие запасных частей и часами не могут устранить неполадки, а иногда и целыми днями не могут починить. Например, в селе Бойнузын Дяневского этрапа 25-26 июня вообще не было электричества», — заявил собеседник «Азатлыка».

По данным «Метеожурнала», метеостанции на территории Туркменистана в настоящее время фиксируют температурные рекорды. Так, на станции в Ербенте столбик термометра достиг 47 градусов. С момента открытия станции в 1959 году такая температура там не отмечалась. А рекорды максимальной температуры на дату 27 июня были перекрыты в большинстве северных, центральных, южных и восточных районов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Нью-Йорке пропал 43-летний гражданин Узбекистана
  • Гражданин Афганистана 24 года разыскивает своего отца, пропавшего в тюрьме Туркменистана
  • В Таджикистане ожидается аномальная жара до +45 градусов


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com