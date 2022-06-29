Дворник из Кыргызстана в Москве сдал в полицию найденные деньги: Они же чужие, кто-то их зарабатывал

Шамарбек Матраимов

CentralAsia (KG) - Дворник школы в московском районе Южное Медведково нашел в мусорном контейнере $1 тыс. и 80 тыс. рублей, после чего обратился в полицию, пишет ТАСС.

Им оказался уроженец Кыргызстана Шамарбек Матраимов, работающий дворником в школе в Южном Медведкове. Он обнаружил в мусорном контейнере тряпичный пакет с дождевиком и носками, в одном из которых были 10 купюр по 100 долларов, 15 купюр по 5 тыс. рублей, 5 купюр по тысяче рублей и еще 50 рублей. Мужчина забрал деньги и попытался самостоятельно найти хозяина сбережений, однако спустя время обратился в полицию.

Данный инцидент произошел 12 июня, а 24 июня мужчина обратился в полицию.

«Мне страшно стало, думал, что подстава и будут большую сумму требовать. Я к участковому ходил, потом оперативники приехали, я оформил и все», – поделился в беседе с «Известиями» Матраимов.

Также дворник объяснил, почему он решил не оставлять деньги себе, а передать полиции.

«Это же чужие деньги, кто-то волнуется, он же зарабатывал их. Я бы не разбогател и не обеднел бы», – поделился дворник.

Матраимов предположил, что деньги могли выкинуть случайно во время уборки в квартире.

По данному факту правоохранители организовали проверку.

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