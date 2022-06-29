В Казахстане зафиксирован рост случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Казахстане впервые превысил 100 с марта 2022 года, передает оперативный штаб.

За прошедшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 29;

в Алматы - 56;

в Шымкенте - 7;

в Акмолинской области - 2;

в Алматинской области - 1;

в Атырауской области - 2;

в Жамбылской области - 4;

в Карагандинской области - 6;

в Павлодарской области - 1;

в Северо-Казахстанской области — 2.

Днем ранее сообщалось о 61 новом случае COVID-19.

В последний раз более 100 случаев коронавируса за сутки было зарегистрировано в Казахстане 11 марта 2022 года. Тогда было зафиксировано 124 заражения.

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