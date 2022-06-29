В Казахстане зафиксирован рост случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Казахстане впервые превысил 100 с марта 2022 года, передает оперативный штаб.
За прошедшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 29;
в Алматы - 56;
в Шымкенте - 7;
в Акмолинской области - 2;
в Алматинской области - 1;
в Атырауской области - 2;
в Жамбылской области - 4;
в Карагандинской области - 6;
в Павлодарской области - 1;
в Северо-Казахстанской области — 2.
Днем ранее сообщалось о 61 новом случае COVID-19.
В последний раз более 100 случаев коронавируса за сутки было зарегистрировано в Казахстане 11 марта 2022 года. Тогда было зафиксировано 124 заражения.
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Коронавирус в Казахстане
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