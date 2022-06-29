экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане зафиксирован рост случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Казахстане впервые превысил 100 с марта 2022 года, передает оперативный штаб.

За прошедшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане - 29;

в Алматы - 56;

в Шымкенте - 7;

в Акмолинской области - 2;

в Алматинской области - 1;

в Атырауской области - 2;

в Жамбылской области - 4;

в Карагандинской области - 6;

в Павлодарской области - 1;

в Северо-Казахстанской области — 2.

Днем ранее сообщалось о 61 новом случае COVID-19.

В последний раз более 100 случаев коронавируса за сутки было зарегистрировано в Казахстане 11 марта 2022 года. Тогда было зафиксировано 124 заражения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • За сутки в Монголии выявлено 49 новых случаев заражения COVID-19
  • Трое таджикистанцев на велосипедах, которым поначалу отказали в визе, смогли совершить хадж
  • Омбудсмены стран Центральной Азии подписали два соглашения по защите прав человека в регионе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com