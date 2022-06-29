Гурбангулы Бердымухамедов встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым

CentralAsia (TM) - Председатель верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте главы Азербайджана.

Лидер Азербайджана 29 июня прибыл в Ашхабад для участия в VI Каспийском саммите, на котором планируется обсуждение широкого круга вопросов, касающихся взаимодействия «каспийской пятерки».

На предыдущем Каспийском саммите в Актау в 2018 году была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Она является бессрочной и вступит в силу после ратификации всеми пятью подписавшими её государствами.

К настоящему времени документ ратифицировали четыре участника: Туркменистан (декабрь 2018 года), Казахстан и Азербайджан (февраль 2019 года), Россия (октябрь 2019 года). Министр иностранных дел России Сергей Лавров на днях отметил, что в ходе саммита в Ашхабаде лидеры пяти стран подтвердят значение Конвенции.

Лидеры прикаспийских государств проведут два заседания: в узком и расширенном составах.