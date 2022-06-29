Компания из Узбекистана попала под санкции США за «поддержку военно-промышленного комплекса России»

- Узбекистан, общество
- 15:01, 29 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - Министерство торговли США 28 июня внесло 36 компаний из 9 стран в список структур, которым ограничен доступ к американским технологиям и товарам за нарушение законов США о международных санкциях.
В ограничительный список вошли 25 компаний, базирующихся в Китае, остальные компании — из России, ОАЭ, Литвы, Пакистана, Сингапура, Великобритании, Вьетнама и Узбекистана.
Под ограничения попало частное предприятие «Promcomplektlogistic» из Узбекистана. Его внесли в список по подозрению «в поддержке военно-промышленного комплекса России» в нарушение санкционного режима, вступившего в силу после вторжения российских войск в Украину.
3 марта Государственный департамент США включил в санкционные списки предприятие «Радиоавтоматика», которое специализируется на закупках иностранной продукции и электронных компонентов для оборонной промышленности России.
По данным ведомства, компания из Узбекистана попала под ограничения из-за того, что «оказала материальную помощь, спонсировала или предоставила финансовую, материальную или технологическую поддержку, товары или услуги для или в поддержку «Радиоавтоматики», которая является юридическим лицом, собственность которого и имущественные интересы заблокированы в соответствии санкциями.
«Предоставление такого статуса частной компании Promcomplektlogistic должно послужить предупреждением для коммерческих заинтересованных сторон во всём мире: если вы ведёте бизнес с юридическими или физическими лицами, находящимися под санкциями, вы рискуете подвергнуться санкциям», — говорится в сообщении Госдепа США.