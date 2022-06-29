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ЦИК Узбекистана ускорил подготовку к референдуму по поправкам к Конституции
Продолжение: Предложенные в проекте Конституции Узбекистана изменения вызвали возмущения в КаракалпакстанеПредыстория: Шавкат Мирзиеев предложил провести всенародный референдум по поправкам к Конституции

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане Центризбирком начал ускоренную подготовку организации референдума. Об этом заявил глава пресс-службы ЦИК Узбекистана Муродилла Алимбаев.

Перед комиссиями референдума всех уровней поставили задачу провести работу на основе «самых передовых демократических принципов с высоким уровнем организации».

ЦИК на заседании рассмотрел целый перечень вопросов, куда вошли безопасность и места проведения, досрочное голосование, организация голосования по месту жительства, определение результатов голосования и рассмотрение апелляций.

Членов комиссий референдума на семинарах и тренингах обучат законодательству, практике и теории проведения референдума, международным стандартам, а также использованию современных информационных технологий при голосовании.

Ранее сообщалось, что Шавкат Мирзиёев предложил провести референдум о принятии поправок в Конституцию. При этом изначально Конституционная комиссия предлагала принять реформу без всенародного голосования.

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