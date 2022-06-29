В Казахстане статус Елбасы официально отменят до конца года

CentralAsia (KZ) - Парламент Казахстана до конца года примет поправки, касающиеся статуса первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом спикер мажилиса Ерлан Кошанов сообщил журналисту Orda.kz.

5 июня казахстанцы на референдуме одобрили внесение 56 поправок в Конституцию. Теперь дело за парламентом – депутаты должны внести точечные изменения в законы. Как сообщил Кошанов, они примут поправки до конца года.

«Мы приступим к рассмотрению осенью. До конца года мы должны их принять. Президент поставил перед нами такую задачу», – сказал спикер палаты после заседания мажилиса.

Кошанов сообщил, что вопросы о полномочиях и статусе Назарбаева сейчас рассматривают в министерстве юстиции.

«В министерстве юстиции создана рабочая группа по внесению изменений в конституционные и другие законы. Вопрос рассматривается в рамках этой рабочей группы», – сказал Кошанов и добавил, что Минюст ещё не направил документ в парламент.

5 июня в Казахстане прошел всенародный референдум по конституционным поправкам. Из основного закона страны исключаются положения о статусе первого президента Нурсултана Назарбаева путем упразднения закона «О первом президенте».

Также согласно принятым поправкам из статьи 42 Конституции исключается положение, дающее первому президенту право избираться более двух раз подряд на пост главы государства. Из статьи 46 исключается пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и соответствующим Конституционным законом.

В свою очередь из статьи 91 исключат формулировку о первом президенте как основателе независимого Казахстана и неизменности его статуса Елбасы (лидер нации).

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