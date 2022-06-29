В Узбекистане с 1 июля не будут повышать цены на газ и электричество, - Минэнерго

CentralAsia (UZ) - Изменений тарифов на электроэнергию и газ с 1 июля текущего года, предусмотренных проектом постановления Кабмина «Об изменении цен на топливно-энергетические ресурсы», не предусматривается, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана.

Отмечается, что данный проект постановления в настоящее время изучается рабочей группой.

«По данному проекту получено более тысячи обращений граждан, которые в настоящее время анализируются специалистами Минэнерго, Минфина и Минэкономразвития. После представления всех выводов по поступившим предложениям и заключениям специалистов, будет принято окончательное решение и соответствующее постановление по данному вопросу», — говорится в сообщении Минэнерго РУз.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане планируют либерализировать цены на энергоресурсы, ввести социальные нормы их потребления и изменить тарифы по потреблению ресурсов. Планировалось повысить стоимость электроэнергии за 1 кВт.ч с 295 до 325 сумов (0,03 доллара), а стоимость потребления газа за 1 м3 — с 380 до 410 сумов (0,04 доллара).

«В этой связи уточняем, что никаких изменений тарифов на электроэнергию и газ с 1 июля 2022 года не предусматривается»,- отметили в Минэнерго.