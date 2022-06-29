Касым-Жомарт Токаев вручил орден «Алтын Қыран» Гурбангулы Бердымухамедову. Фото, видео

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Ашхабад провел встречу с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава казахского государства, подчеркнув значительный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление казахско-туркменских взаимоотношений, вручил ему высшую государственную награду Казахстана – орден «Алтын Қыран».

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Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что Гурбангулы Бердымухамедов на посту Председателя Халк Маслахаты и в дальнейшем будет активно участвовать в развитии Туркменистана, обеспечении стабильности и безопасности в регионе.

Также Токаев поздравил Бердымухамедова с днем рождения и отметил, что под его руководством Туркменистан добился значимых успехов в социально-экономической сфере. В ходе беседы было отмечено, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений связи между Казахстаном и Туркменистаном вышли на уровень братства и стратегического партнерства. Собеседники также высоко оценили поступательное развитие двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов.

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