экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Касым-Жомарт Токаев вручил орден «Алтын Қыран» Гурбангулы Бердымухамедову. Фото, видео

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Ашхабад провел встречу с председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава казахского государства, подчеркнув значительный вклад Гурбангулы Бердымухамедова в укрепление казахско-туркменских взаимоотношений, вручил ему высшую государственную награду Казахстана – орден «Алтын Қыран».

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что Гурбангулы Бердымухамедов на посту Председателя Халк Маслахаты и в дальнейшем будет активно участвовать в развитии Туркменистана, обеспечении стабильности и безопасности в регионе.

Также Токаев поздравил Бердымухамедова с днем рождения и отметил, что под его руководством Туркменистан добился значимых успехов в социально-экономической сфере. В ходе беседы было отмечено, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений связи между Казахстаном и Туркменистаном вышли на уровень братства и стратегического партнерства. Собеседники также высоко оценили поступательное развитие двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных контактов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Гурбангулы Бердымухамедов встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым
  • Казахстан задерживает строительство пускового комплекса «Байтерек» на Байконуре
  • Частный банк Монголии поддерживает солнечную фотоэлектрическую электростанцию


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com