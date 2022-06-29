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Владимир Путин прибыл в Туркменистан
Предыстория: Путин приедет на Каспийский саммит в Ашхабаде

CentralAsia (TM) -  Президент России Владимир Путин 29 июня прибыл в Ашхабад, где примет участие в VI саммите глав прикаспийских государств, сообщает издание «Туркменпортал». В Международном аэропорту туркменской столицы главу РФ встретили официальные лица.

Путина в Ашхабаде сопровождает представительная делегация, в которую вошли в том числе помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, замглавы МИД Андрей Руденко.

На Каспийском саммите главы Туркменистана, России, Ирана, Казахстана и Азербайджана обсудят актуальные вопросы сотрудничества на Каспии в различных сферах.

Кремль ранее анонсировал обсуждение на Саммите хода реализации решений, принятых на предыдущих встречах глав государств «каспийской пятерки» и двусторонние встречи Путина с зарубежными коллегами.

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