Шавкат Мирзиёев поздравил по телефону Гурбангулы Бердымухамедова с 65-летием

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 июня провел телефонный разговор с Председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В начале беседы глава государства поздравил Гурбангулы Бердымухамедова c 65-летним юбилеем, искренне пожелав ему доброго здоровья, благополучия и успехов, мира и процветания братскому народу Туркменистана, сообщила пресс-служба главы государства.

Были обсуждены вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества двух стран в контексте подготовки к предстоящему визиту президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Узбекистан.

Отдельное внимание уделено продвижению совместных проектов кооперации в области торговли и промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, а также активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным аспектам регионального взаимодействия, в том числе по вопросам содействия обеспечению прочного мира и социально-экономическому восстановлению Афганистана.

Лидер Узбекистана пожелал успешного проведения шестого Каспийского саммита, который в эти дни проходит в столице Туркменистана.

29 июня свой день рождения отмечает Гурбангулы Бердымухамедов. Второму президенту Туркменистана исполнилось 65 лет. Гурбангулы Бердымухамедов возглавлял Туркменистан с 2006 по 2022 год.

В марте этого года по результатам внеочередных выборов пост президента перешёл к его сыну Сердару. При этом сам Аркадаг оставил за собой пост спикера Халк Маслахаты (верхней палаты) Милли Генгеша (парламента).