В Нур-Султане построят космический комплекс

CentralAsia (KZ) - В Казахстане планируют построить первый в Центральной Азии наземный экспериментальный комплекс для модельных исследований космических полётов и научных экспериментов.

Первый в Средней Азии наземный космический комплекс разместят на территории национального космического центра в Нур-Султане, сообщили в аэрокосмическом комитете в ответ на запрос Orda.kz. Строительством займётся АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» совместно EurasianSpaceVentures. Уже сейчас полным ходом идёт разработка дизайна наземного экспериментального комплекса. Проект обещали представить на суд общественности в ближайшее время.

Стоимость проекта в нацкомпании не уточнили, сославшись на то, что средства на строительство привлекут из частных инвестиций EurasianSpaceVentures. При этом в «Қазақстан Ғарыш Сапары» отметили, что каждый этап возведения комплекса реализуют, используя лучшие мировые технологии.

«По информации EurasianSpaceVentures, уже сейчас получены запросы от ряда компаний о сотрудничестве в сфере разработки космических технологий. Наземный комплекс поможет в проведении модельных исследований космических полётов и научных экспериментов. Вместе с тем, Аэрокосмический комитет считает, что подобные мероприятия позволят развиваться космической промышленности Казахстана, а также увеличить заинтересованность субъектов бизнеса», – рассказали в аэрокосмическом комитете.

В ведомстве уверяют, что строить космический комплекс будут только казахстанские специалисты с мировым опытом. Их уже привлекли к работе. Однако часть специализированного оборудования и программного обеспечения приобретут за рубежом.

Космическая гонка: зачем Казахстану наземный комплекс

Соседние в Центральной Азии страны уже вплотную включились в космическую гонку. В мае 2022 года в Ташкенте прошла конференция на тему создания и использования спутников. Встречу посетили все крупнейшие мировые производители и операторы космических технологий.

«Партнёры «Қазақстан Ғарыш Сапары» EurasianSpaceVentures подписали соглашения со всеми крупнейшими компаниями, занимающимися космическими проектами в Казахстане. Это и государственные организации, и компании с международным участием, такие как ТОО «Ghalam».

Только благодаря частному и государственному партнёрству, а также привлечению самых современных технологий возможен прорыв в области разработки и реализации космических проектов в стране. Одним из них станет создание наземного экспериментального комплекса для модельных исследований космических полётов и научных экспериментов», – заключили в ведомстве.

В комитете отметили, что модельными исследованиями космических полётов, проведением научных экспериментов и изучением систем жизнеобеспечения за пределами планеты Земля в первую очередь будут заниматься профессионалы в этой области. А уже потом к изучению космоса привлекут туристов и энтузиастов. Отбор команды и требования к ним разработает национальная компания Казахстана при участии иностранной инвестиционной компании.

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