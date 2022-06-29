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Владимира Путина встретили в Ашхабаде на черном автомобиле «Аурус» (видео)
Предыстория: Владимир Путин прибыл в Туркменистан (видео)

CentralAsia (TM) -  ТАСС поделился подробностями прибытия российского президента Владимира Путина в Ашхабад на Каспийский саммит. У трапа главу государства встретил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов. Российский президент поприветствовал его и проследовал по светлой ковровой дорожке к автомобилю черного цвета.

К месту саммита президент отправился на черном «Аурусе», на котором был установлен российский флаг, — сказано в сообщении.

Автомобиль черного цвета, с которым встречали президента России, — явление в Туркменистана редкое. Согласно негласному указанию прежнего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, все правительственные и неправительственные автомобили в стране должны быть исключительно белого цвета.

Ранее сообщалось, что в рамках Каспийского саммита российский лидер встретится с главами Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Они обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, включая вопросы экономического сотрудничества и природоохранной деятельности.

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