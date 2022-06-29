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В Ашхабаде начал работу VI Каспийский саммит

CentralAsia (TM) -  29 июня VI Каспийский саммит открылся в Ашхабаде. Встреча глав Туркменистана, Азербайджана, Казахстана, Ирана и Российской Федерации проходит в отеле «Аркадаг».

Началась она с заседания в узком формате, которое открыл Сердар Бердымухамедов.

Лидерам пяти стран предстоит рассмотреть сегодня широкий круг тем - от обеспечения мира, стабильности и безопасности в каспийском регионе, торгово-экономического сотрудничества, транспортного взаимодействия до вопросов экологии, туризма и гуманитарного диалога.

Встрече глав государств предшествовало совещание министров иностранных дел, которые еще раз, вместе проработали повестку исторического саммита, проходящего в туркменской столице спустя 20 лет после первого Каспийского саммита, состоявшегося в 2002 году.

Дипломаты договорились регулярно проводить свои совещания, расширить полномочия Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря и приняли текст Коммюнике, которое станет итоговым документом саммита после одобрения на высшем уровне.

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