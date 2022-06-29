США внесли пять китайских компаний в черный список за сотрудничество с РФ

CentralAsia (CA) - По данным Министерства торговли США, китайские компании Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics сотрудничали с российской армией до и после начала военной операции на Украине. Данное обстоятельство стало основанием для включения компаний в черный список министерства.

Против компаний вводятся ограничения на приобретение товаров из США, а также продукции, произведенной в других странах с американским участием или по американским технологиям. «Такая мера посылает четкий сигнал физическим и юридическим лицам во всем мире о том, что если они хотят поддержать Россию, то США их остановят», — цитирует Financial Times замминистра торговли США Алана Эстевеса.

Еще в апреле заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что американская сторона подозревает КНР и китайские корпорации в поддержке вооруженных сил России.