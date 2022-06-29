95 процентов водителей в Узбекистане «купили» удостоверение, — Комил Алламжанов

CentralAsia (UZ) - Глава попечительского совета Фонда развития масс-медиа Узбекистана, предприниматель Комил Алламжанов дал интервью проекту «Альтер Эго», в котором ответил почему выросли цены в экзаменационном центре на получение водительского удостоверения.

По его словам, изначально планировалось установить цену в 250 тысяч сумов (23 доллара).

«Я считаю, что это адекватная цена, потому что у нас огромный центр, огромный персонал и современные технологии. Большинство из них частично связаны с иностранными партнерами, валютой и кредитами», - сказал Алламжанов.

Однако, по его словам, центр постепенно решил поднять цены. Он добавил, что сейчас люди тратят в несколько раз меньше, чем раньше, чтобы получить водительские права.

Комил Алламжанов также прокомментировал слухи о том, что центр умышленно «заваливал» на экзаменах людей, чтобы заработать на пересдаче.

«Об этом говорят те, кто не сдал экзамен. Все шаблоны в нашем центре — это уже готовые шаблоны», — сказал Алламжанов.

Он добавил, что согласно новым требованиям количество вопросов в центре увеличилось с 700 до 1000. Но все эти вопросы взяты из школьной программы.

«Если человек пройдет все 276 часов обучения, проедет 50-60 часов, то есть если каждый будет делать то, что ему нужно, он сдаст экзамен», - сказал Алламжанов.

Он также пообещал дать 10 000 долларов лично тому, кто докажет, что люди в центре умышленно заваливали людей на экзамене или продавали удостоверения.

По словам Алламжанова, ситуация в стране на дорогах «катастрофическая». Одной из причин является отсутствие надлежащего образования. «Мы все понимаем, что каждый человек кто может ездить и имеет водительское удостоверение, в 95 процентов из них на вопрос: «Как ты получил свое водительское удостоверение?», выяснится, что они так или иначе или платили или звонили кому-то. То есть у каждого из этих людей есть криминальная история. Но об этом все молчат. Это как ложный мир - все понимают, все знают, но все молчат, потому что каждый из этих людей - есть участник этой коррупционной схемы», - отметил Алламжанов.