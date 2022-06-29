Токаев предложил максимально использовать возможности железной дороги «Казахстан – Туркменистан – Иран»

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 июня во время выступления на Каспийском саммите в Ашхабаде обратил внимание на дальнейшие перспективы развития коридора Север – Юг, передает Акорда.

По его словам, в условиях разрыва традиционных логистических цепочек транспортная взаимосвязанность становится ключевым фактором устойчивого роста и укрепления экономических связей государств каспийской «пятерки».

«Существенно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. По итогам 5 месяцев текущего года объем перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами – на более 9%», – сказал Президент Казахстана.

Токаев также отметил, что с целью наращивания объема грузопотоков по морю Казахстан приступил к модернизации портовой инфраструктуры и расширению морского флота.

«Нам предстоит совместно и оперативно решить актуальные организационные вопросы. Особое внимание также следует уделить дальнейшему развитию перспективного коридора Север – Юг. Для этого можно было бы максимально использовать возможности железной дороги «Казахстан – Туркменистан – Иран», которая является кратчайшим маршрутом между Восточной Азией и странами Персидского залива. Это новое логистическое решение позволяет преодолеть свыше 6 тысяч километров всего за 12 дней», – отметил казахстанский лидер.

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