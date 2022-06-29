Участники Каспийского саммита в Ашхабаде подписали итоговое коммюнике

CentralAsia (TM) - Президенты прикаспийских стран – Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана и России – приняли итоговое коммюнике VI Каспийского саммита, который состоялся в среду в Ашхабаде в столице Туркменистана.

В переговорах на высшем уровне приняли участие лидеры прикаспийских стран – Президенты Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Азербайджана Ильхам Алиев, Ирана Эбрахим Раиси, Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Российской Федерации Владимир Путин.

Как сообщают официальные СМИ Туркменистана, главы прибрежных государств, в узком формате и в расширенном составе делегаций, обсудили важные вопросы взаимодействия на Каспии в различных сферах и обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

Согласно итоговому коммюнике шестого Каспийского саммита, лидеры прикаспийских государств договорились использовать ресурсы региона в мирных целях.

Президенты России, Азербайджана, Ирана, Туркменистана и Казахстана подтвердили ряд принципов деятельности на Каспийском море. «Использование Каспийского моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, решение всех вопросов, связанных с Каспийским морем, мирными средствами», - говорится в итоговом коммюнике.

Также, главы прикаспийских государств, на полях шестого Каспийского саммита, провели ряд двусторонних переговоров.

Следующий Каспийский саммит пройдет в Иране в согласованные сроки.