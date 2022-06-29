Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступление в НАТО

CentralAsia (CA) - НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию вступить в альянс, сообщается на его сайте. Теперь у этих стран статус приглашенных.

«Присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, НАТО — сильнее, а евроатлантический регион — безопаснее. Безопасность Финляндии и Швеции имеет первостепенное значение для Североатлантического альянса, в том числе во время процесса присоединения», — говорится в заявлении НАТО.

Теперь вступление Швеции и Финляндии должны будут одобрить парламенты 30 стран — участниц военно-политического блока.

Швеция и Финляндия заявили о намерении вступить в НАТО после начала спецоперации России на Украине. В обеих странах подчеркнули, что решение не направлено против Москвы и обусловлено изменившейся ситуацией в сфере безопасности.

Однако против членства Швеции и Финляндии выступила Турция, которая требовала от них выдачи членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которых считает террористами, закрытия всех организаций, связанных с РПК, и предоставления гарантий. Стороны вели переговоры и 28 июня в канцелярии финского президента сообщили, что разногласия улажены и Анкара поддержит заявки двух стран.

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, предстоящее вступление Финляндии и Швеции послужит сигналом президенту России Владимиру Путину, что двери альянса остаются открытыми и теперь он «получит больше НАТО у российских границ», хотя добивался обратного. По словам представителя НАТО, членство Финляндии и Швеции «изменит всю ситуацию в балтийском регионе», поскольку они «прикроют» Эстонию, Литву и Латвию и позволят усилить присутствие блока.