На юге Узбекистана ученые обнаружили жилище неандертальцев (фото)

CentralAsia (UZ) - На юге Узбекистана, в Сурхандарьинской области, обнаружили жилище неандертальцев, датируемое 100-40 тысячами лет до нашей эры, сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия республики.

Согласно информации, находку обнаружили на Сурханского государственного заповедника в Шерабадском районе. В ходе раскопок в труднодоступной пещере Тешикташ, образованной на высоте 15-20 метров над поверхностью вертикальной скалы, вместе с каменным оружием, измельченными костями диких животных, сохранилась нетронутая картина жизни неандертальца, в том числе остатки пепла и круглого очага.

Сейчас раскопки проводятся главным научным сотрудником Национального центра археологии Академии наук, археологом Рустамом Сулимановым и палеонтологом Центра исследований эволюции человека Университета Гриффета в Австралии Жюльеном Луисом.

Ученые считают, что для сохранения этого уникального археологического памятника на территории Сурханского государственного заповедника необходимо создать специальный археологический музей.