В Узбекистане задержали женщину, пытавшуюся пополнить ряды боевиков в Сирии

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане задержали женщину, которая пыталась примкнуть к боевикам в Сирии, выйдя замуж за одного из них, сообщает пресс-служба МВД республики.

Согласно информации, уроженка Наманганской области с 2019 по 2021 годы находилась в Стамбуле, где обучалась в медресе вербовщиков. Там она попала под влияние идей экстремистских и террористических организаций. Она планировала отправиться в Сирию и выйти замуж за одного из боевиков.

Для этого она вернулась домой из Турции в марте 2021 года, но потом была остановлена на границе во время следования по маршруту Кыргызстан-Турция-Сирия с тремя детьми. При этом, несмотря на разъяснительную работу, женщина не отказалась от цели пополнить ряды боевиков в Сирии и продолжала переписываться со своими единомышленниками в соцсетях.

Она также создала сообщества в интернете, распространяя среди их участников экстремистские материалы и выступая за финансовую поддержку боевиков. Женщина также отправила свою дочь-подростка в Турцию на обучение у лидеров экстремистских и террористических организаций.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 244-1 («Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку»). Ведется следствие.