Экономика скотоводства в Монголии, — bne IntelliNews

CentralAsia (MNG) - Скотоводство, также известное как кочевое скотоводство, когда-то практиковалось большинством монголов. Однако все больше и больше молодых людей уезжают из степей в поисках образования и современной жизни по мере увеличения экономических возможностей в городе. Скотоводство по-прежнему остается крупным бизнесом, поскольку всегда будет спрос на мясо, кожу, шерсть, кашемир и молоко. Следовательно, за последние два десятилетия наблюдается тенденция к уменьшению числа пастушьих хозяйств с большими стадами. В настоящее время в Монголии более чем в три раза больше животных, чем в 2000 году, в то время как скотоводческие хозяйства составляют лишь 20,5% всех домохозяйств.

В суровом монгольском климате, где зима длинная, а температура может опускаться до -50 С, пастушеская жизнь требует физических усилий. Уход за животными — это постоянная работа. Скотоводы также не подключены к городским сетям электроснабжения и канализации. В юртах, традиционных палаточных домах, нет ни душа, ни водопровода.

Средний годовой доход пастушьего домохозяйства, который оценивается в 15,6 млн монгольских тугриков (около 5 000 долларов США), находится на одном уровне со средним показателем по стране. Тем не менее, доходы скотоводов варьируются в зависимости от количества и типов животных, которых держит семья. Близость к городу или населенному пункту также играет роль в доходах семьи.

Есть агенты, которые выезжают в сельскую местность, чтобы купить животных и продукты животного происхождения непосредственно у пастухов. Очевидно, что эти посредники должны получать компенсацию, чтобы скотовод, имеющий прямой доступ к рынкам, мог продавать своих животных по более высокой цене. Кроме того, молоко трудно перевозить на большие расстояния и оно быстро портится. Скотоводы, живущие далеко от населенного пункта, могут потреблять все свое молоко сами, а те, кто живет ближе к городу, могут продавать его, чтобы получить дополнительный доход.

Монголия имеет пять основных животных в своем скотоводческом хозяйстве: лошади, козы, верблюды, коровы и овцы. Яки также часто доступны. Хотя можно использовать молоко, мясо и шерсть каждого из них, некоторые из них более популярны, чем другие. Например, в Улан-Баторе нельзя купить верблюжье мясо в продуктовом магазине, но в сельской местности люди могут есть верблюда. То же самое верно и для молока. Все молоко в сельской местности будет использовано. Но, как правило, в супермаркетах продается только коровье молоко, а из конского молока делают традиционный монгольский алкогольный напиток — айраг (кумыс).

Шестидесятитрехлетний С.Отгонбаяр, пастух из аймака Архангай, всю жизнь пасший скот, сказал, что сейчас у него 600 голов, но он надеется увеличить свое стадо до 1000. Он сказал: «Конечно, сейчас большинство людей пасут овец, но люди предпочитают крупных животных. Они требуют много ухода, но они очень прибыльны».

Отгонбаяр объяснил, что овцы были прибыльными из-за шерсти, но коровы по-прежнему были самыми прибыльными из-за количества мяса, которое они давали. Еще одним преимуществом коров является то, что семья может обеспечить себя молоком и мясом.

Некоторые пастухи будут зарабатывать дополнительные деньги, работая на других пастухов, чистя овец (удаляя шерсть) или убивая их. Кроме того, они могут заниматься рукоделием и продавать изделия из кожи, кости или шерсти. Еще одним источником дохода для некоторых пастушьих семей являются пенсии по старости, которые в среднем составляют 548 400 тугриков (175 долларов США) в месяц.

Небольшое количество дополнительных денег можно заработать на сборе ягод, лука, черной смородины и других лесных продуктов. Однако семьи, как правило, сберегают и потребляют эти товары, а не продают их.

Сроки получения дохода зависят от погоды, времени года и биологических циклов животных. Отгонбаяр рассказывал: «Весной вы почти не продаете свой скот. Вы просто любите своих животных и не хотите продавать тех, кто только что пережил эту суровую холодную зиму. Ну, весной я зарабатываю на козах 80 000 тугриков».

Козий кашемир продается с марта (на востоке) по май (на западе) в зависимости от того, когда погода становится теплой, потому что после снятия кашемира козы могут замерзнуть.

Овечью шерсть продают примерно в конце июня, когда шерсть становится рыхлой. Первую верблюжью шерсть продают весной, а вторую — осенью. Молочные продукты продаются с июня по октябрь или ноябрь в зависимости от года. Мясо продается примерно с конца июня до декабря, при этом кожа и шкура продаются одновременно с мясом. Некоторые самцы продаются весной, а самки оставляются для ухода за телятами, согласно интервью с профессором Д. Лхагвадорж.

В прошлом скотоводы были освобождены от налогов. С 1 января 2021 года они подлежат уплате налога в размере от 0 до 2000 тугриков за животное.

Это проблематично, потому что долги являются серьезной проблемой для монголов в целом и пастухов в частности. В 2019 году у 40% скотоводов был кредит. Пастух Нямдорж подтвердил, что у многих скотоводов есть долги. «Все должны деньги за скот. У скотоводов мало наличных денег, поэтому они закладывают свой скот и берут отдельную ссуду в качестве пастушьей ссуды. В среднем пастухи имеют кредит в размере около пяти миллионов тугриков».

Вообще скотоводы тратят большую часть своего дохода на образование своих детей, отправляя их в школы в городах и поселках. Те, кто продолжает обучение в университете, обычно не возвращаются. В результате ожидается, что количество пастушьих хозяйств будет продолжать сокращаться, а размер товарных стад будет продолжать расти.

автор: Антонио Грасеффо — доктор философии в Китае, MBA, работал исследователем экономики и профессором университета в Китае, но сейчас живет в Улан-Баторе и пишет об экономике Монголии и Китая.

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: bne IntelliNews

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