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Около 170 представителей бизнеса, культуры и политики Японии посетят Монголию

CentralAsia (MNG) -  Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Д.Сумъяабазар принял почетного консула Монголии в Токусиме, Япония Каваучи Сиро и посланника по культуре Монголии Мики Ясухиро.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о совместном арт-концерте, который состоится 22 августа на главной площади Улан-Батора.

По случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией делегация во главе с депутатом парламента Японии Шуничи Ямагучи 20-24 августа посетит Монголию с визитом. Из Японии прибудут около 170 представителей бизнеса, культуры, искусства и спорта во главе с депутатом японского парламента Ямадзаки Масаясу, заместителем губернатора префектуры Токусима, мэром города Анан.

В ходе визита на главной площади Улан-Батора будет сыгран совместный культурный спектакль двух стран. В связи с этим представители во главе с Почетным консулом Монголии в Токусиме обеспечивают подготовку к предстоящим мероприятиям.

На встрече губернатор Д.Сумъяабазар выразил готовность сотрудничать в организации культурного мероприятия

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