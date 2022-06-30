Четыре крупных открытия, сделанных в монгольской ветеринарии за последние 30 лет

CentralAsia (MNG) - Под эгидой президента страны состоялся национальный форум на тему «Продовольственное обеспечение и безопасность – инновации в науке и технологиях пищевой, сельскохозяйственной и легкой промышленности».
Общей целью страны является эффективная переработка возобновляемых ресурсов животноводства и сельского хозяйства для полного удовлетворения внутреннего спроса, а также производство экспортоориентированной продукции, замещающей импорт. Сотрудничество между правительством, наукой и промышленностью будет играть важную роль в достижении этой цели.
В прошлом монгольские ветеринарные ученые и исследователи сделали четыре крупных открытия в мировой науке и разработали 64 вакцины и диагностические наборы и 72 ветеринарных препарата.
В результате сельскохозяйственных исследований выявлено более 100 сортов зерновых, 16 сортов картофеля, более 60 сортов овощей, 50 сортов плодовых и декоративных растений, а также выявлено и локализовано более 40 сортов масличных и других видов растений. Кроме того, разработано и внедрено в производство более 120 агротехнологий, таких как возделывание и защита почвы, повышение плодородия, орошаемое земледелие.
В дальнейшем будут приняты следующие меры.
Меры, которые необходимо реализовать в ветеринарии:
- Развивать сотрудничество между отечественными учеными и производителями для производства ветеринарных препаратов, вакцин и диагностических устройств, которые возможно производить внутри страны для удовлетворения потребностей страны.
- Избежать зависимости от импорта
- Ограничить ввоз однотипных лекарств, вакцин и тест-наборов, производимых на родине, с помощью экономических и других правил.
Меры, которые необходимо принять в области науки о защите растений:
- Укрепить потенциал лабораторий по качеству и безопасности растений и растительных продуктов.
- Наращивание потенциала исследовательских лабораторий, определяющих остатки и концентрации пестицидов и удобрений.
Меры, которые необходимо принять в области сельскохозяйственной науки:
- Создание новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур в короткие сроки с использованием передовых методов селекции растений, биотехнологий, мутаций и исследования генома
- Увеличение поставок полных лабораторий и оборудования, необходимых для защиты сельскохозяйственных почв и повышения эффективности исследований в области сельскохозяйственных технологий с использованием фитотронов, цифровых и интеллектуальных технологических решений;
- Взять коллекцию генетических ресурсов культурных растений под государственную охрану и расширить ее как Национальный банк генов растений Монголии.
- Разработать национальную систему семеноводства
Меры, которые необходимо принять в области пищевой и легкой промышленности:
- Улучшить координацию научно-производственных организаций пищевой и легкой промышленности, обеспечивая поддержку проектов с софинансированием,
- Покрыть соответствующий процент от общей стоимости проекта, направленного на создание передовых технологий и внедрение инноваций, за счет бюджета на безвозмездной основе.
источник: Министерство образования и науки