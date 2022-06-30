Четыре крупных открытия, сделанных в монгольской ветеринарии за последние 30 лет

CentralAsia (MNG) - Под эгидой президента страны состоялся национальный форум на тему «Продовольственное обеспечение и безопасность – инновации в науке и технологиях пищевой, сельскохозяйственной и легкой промышленности».

Общей целью страны является эффективная переработка возобновляемых ресурсов животноводства и сельского хозяйства для полного удовлетворения внутреннего спроса, а также производство экспортоориентированной продукции, замещающей импорт. Сотрудничество между правительством, наукой и промышленностью будет играть важную роль в достижении этой цели.

В прошлом монгольские ветеринарные ученые и исследователи сделали четыре крупных открытия в мировой науке и разработали 64 вакцины и диагностические наборы и 72 ветеринарных препарата.

В результате сельскохозяйственных исследований выявлено более 100 сортов зерновых, 16 сортов картофеля, более 60 сортов овощей, 50 сортов плодовых и декоративных растений, а также выявлено и локализовано более 40 сортов масличных и других видов растений. Кроме того, разработано и внедрено в производство более 120 агротехнологий, таких как возделывание и защита почвы, повышение плодородия, орошаемое земледелие.

В дальнейшем будут приняты следующие меры.

Меры, которые необходимо реализовать в ветеринарии:

Развивать сотрудничество между отечественными учеными и производителями для производства ветеринарных препаратов, вакцин и диагностических устройств, которые возможно производить внутри страны для удовлетворения потребностей страны.

Избежать зависимости от импорта

Ограничить ввоз однотипных лекарств, вакцин и тест-наборов, производимых на родине, с помощью экономических и других правил.

Меры, которые необходимо принять в области науки о защите растений:

Укрепить потенциал лабораторий по качеству и безопасности растений и растительных продуктов.

Наращивание потенциала исследовательских лабораторий, определяющих остатки и концентрации пестицидов и удобрений.

Меры, которые необходимо принять в области сельскохозяйственной науки:

Создание новых высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур в короткие сроки с использованием передовых методов селекции растений, биотехнологий, мутаций и исследования генома

Увеличение поставок полных лабораторий и оборудования, необходимых для защиты сельскохозяйственных почв и повышения эффективности исследований в области сельскохозяйственных технологий с использованием фитотронов, цифровых и интеллектуальных технологических решений;

Взять коллекцию генетических ресурсов культурных растений под государственную охрану и расширить ее как Национальный банк генов растений Монголии.

Разработать национальную систему семеноводства

Меры, которые необходимо принять в области пищевой и легкой промышленности:

Улучшить координацию научно-производственных организаций пищевой и легкой промышленности, обеспечивая поддержку проектов с софинансированием,

Покрыть соответствующий процент от общей стоимости проекта, направленного на создание передовых технологий и внедрение инноваций, за счет бюджета на безвозмездной основе.

источник: Министерство образования и науки

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