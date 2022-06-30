Цифровой переход Улан-Батора будет осуществляться в сотрудничестве с национальными ИТ-компаниями

CentralAsia (MNG) - Муниципальные организации будут сотрудничать с 70 национальными ИТ-компаниями для создания умного города, в котором горожане смогут работать и жить, используя решения информационных технологий в каждом секторе. «Цифровой переход Улан-Батора», который будет реализован в 2022-2024 годах, является первым крупным проектом государственно-частного партнерства, и были представлены его технологические решения и планы.

Во время презентации губернатор столицы и мэр Улан-Батора Д.Сумъяабазар сказал: «Переход к цифровому управлению — это идеальный способ сохранить открытость и прозрачность государственного и частного секторов. Поэтому, чтобы идти в ногу с мировым развитием, крупнейший социально-экономический центр Монголии город Улан-Батор должен осуществить цифровой переход. Переход будет осуществляться в сотрудничестве с 70 крупными ИТ-компаниями, работающими в Монголии. Это даст возможность решить многие проблемы, стоящие перед Улан-Батором, повысить эффективность работы правительства и работать без коррупции, прозрачно и открыто».

Директор Департамента цифрового развития и информационных технологий столицы О.Чинзориг представил проект «Интегрированная система One Brain». Он сказал: «В 2016 году был запущен проект цифрового перехода государственных услуг в Улан-Баторе. Так, в 2018 году для повышения качества и доступности государственных услуг, предоставляемых столицей, и обеспечения прозрачности была внедрена система E-SERVICE. В рамках этой работы оцифрованы 133 вида услуг 20 муниципальных организаций, что является крупным проектом, заложившим основу действующей единой государственной системы E-Mongolia. Кроме того, с помощью системы UB ERP более 30 000 государственных служащих смогли работать быстро и легко и сократить расходы.

На сегодняшний день через мобильное приложение E-Mongolia оказано более 10 миллионов услуг. По оценкам, цель Монголии стать цифровой нацией была достигнута, что позволило сэкономить около 167 миллиардов тугриков ($53,3 млн). С 2016 года мы реализовали 26 проектов».

В этом контексте проект, который будет реализован в 2022-2024 годах, будет состоять из трех разделов, в том числе проектов «Цифровое управление», «Интегрированная система умного дорожного движения» и «Безопасный город». Кроме того, до 2024 года будут реализованы и реализованы 12 подпроектов и 27 мероприятий.

ПРОЕКТ ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

В целях упрощения и обеспечения прозрачности ведения бизнеса в столице с 1 января текущего года запущена Система регистрации услуг Интернет-бизнес-центра. В результате были оцифрованы 74 вида разрешений на ведение бизнеса, выдаваемых округами предприятиям и частным лицам. На сегодняшний день в данную систему обратились 126 504 граждан и субъектов предпринимательства, удовлетворены обращения 1311 граждан и субъектов предпринимательства. На втором этапе проекта строительные услуги в столице будут оцифрованы в течение этого года, и проводятся соответствующие исследования по их внедрению в систему.

ПРОЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УМНОГО ДВИЖЕНИЯ

К 2024 году планируется реализовать семь мер для создания комплексной системы, отвечающей нуждам и требованиям заинтересованных сторон в области автомобильных дорог и транспорта. Ведется подготовка к установке RFID-устройств на 138 перекрестках столицы, чтобы к 2022 году обеспечить сбор и анализ базовых данных. Также будут полностью обновлены дорожные камеры на первой полосе проспекта Мира и других крупных перекрестках. Это приведет к сокращению преступности и нарушений, а также к улучшению дорожного этикета и сокращению времени, затрачиваемого на обработку инцидентов, вызывающих заторы.

Кроме того, радиочастотная идентификация (RFID) будет установлена в системах управления светофорами и платежных системах, что приведет к увеличению вариантов оплаты при въезде и выезде через контрольно-пропускные пункты Улан-Батора, а также облегчит такие способы оплаты, как введение предоплаты и постоплаты. Особенности. Кроме того, мы планируем улучшить возможности обмена информацией дорожных и транспортных организаций, обновить «Центр управления» информационными системами и оборудованием, а также обменяться опытом с крупными городами, включая Сингапур».

ПРОЕКТ БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

На основе умной телекамерной системы будут предотвращены преступления, улучшена координация функциональных организаций, улучшен обмен информацией и создан безопасный город Улан-Батор. В рамках проекта планируется установить 13 944 телекамеры в 5426 точках столицы по Приказу А/295, 2019.

источник: visit ulaanbaatar

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