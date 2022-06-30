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Обмен мнениями о реализации программ для детей мэром Улан-Батора и представителем ЮНИСЕФ

CentralAsia (MNG) -  Губернатор столицы, мэр Улан-Батора Д.Сумъяабазар провел встречу с представителем ЮНИСЕФ в Монголии Эваристе Куасси-Комлан.

Молодежь – будущее нации. Будущее развитие и перспективы страны зависят от роста и образования детей. Поэтому крайне важно обеспечить их право жить в здоровой и безопасной среде и защитить их физическое и психическое здоровье. Так, столица выступила с инициативой реализации пилотной программы, ориентированной на детей.

Д.Сумъяабазар
Д.Сумъяабазар

В этом контексте мэр выразил готовность работать вместе с ЮНИСЕФ над реализацией этой программы и попросил создать международную консультативную группу. Он сказал: «Для детей и молодежи важно иметь единое видение. Нам необходимо создать среду, в которой молодежь сможет развиваться умственно и физически и правильно проводить свободное время. Также крайне важно активизировать участие родителей и педагогов. Поэтому мы намерены сотрудничать в более широком масштабе и проводить мероприятия и принимать меры на политическом уровне».

Эваристе Куасси-Комлан
Эваристе Куасси-Комлан

Выражая поддержку предложению мэра, представитель ЮНИСЕФ в Монголии Эваристе Куасси-Комлан сказал, что он обменялся мнениями с постоянным представителем Монголии при Организации Объединенных Наций для обсуждения повестки дня программы на 2023-2027 годы, подчеркнув: «ЮНИСЕФ в Монголии полностью привержен поддержке этой программы. Кроме того, штаб-квартира ООН может оказать необходимую поддержку».

Первый этап пилотной программы будет реализован в районах Баянзурх и Сонгинохайрхан столицы.

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