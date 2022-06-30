В Каракалпакстане выпустили на волю более 400 дроф-красоток, занесенных в Красную книгу

- Узбекистан, общество
- 9:21, 30 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - В Каракалпакстане выпустили в дикую природу 402 дрофы-красотки, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщает пресс-служба Госкомэкологии Узбекистана.
За последние пять лет в Каракалпакстане выпустили 9491 дроф-красоток. В основном они гнездятся в пустыне Кызылкум, в Казахстане, Туркменистане, Таджикистане, Закавказье, Египте и других странах.
В Узбекистане их разводят в специальных питомниках, после чего выпускают на волю.
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