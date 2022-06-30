МИД Сирии заявил о решении признать суверенитет ДНР и ЛНР

CentralAsia (CA) - В Сирии заявили о готовности признать суверенитет ДНР и ЛНР, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на МИД страны.

«Воплощая общую волю и стремление наладить отношения во всех сферах, Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как Луганской народной республики, так и Донецкой народной республики», — цитирует агентство представителя внешнеполитического ведомства Сирии.

Власти Сирии говорили о готовности признать независимость республик Донбасса еще в феврале. Так, 22 февраля глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что Дамаск имеет давние отношения с Донецком и Луганском и хочет их углублять. На уточняющий вопрос, как скоро Сирия может официально признать суверенитет республик, Микдад ответил фразой: «Как можно раньше».

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля по просьбе их властей — главы ДНР Дениса Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника. Кроме признания, они также попросили заключить с республиками договор о дружбе и сотрудничестве. Президент России Владимир Путин поддержал это решение. Спустя три дня, 24 февраля, он объявил о начале «специальной военной операции». По его словам, ее цель заключается в «демилитаризации и денацификации Украины».

Независимость ДНР и ЛНР также признали Абхазия и Южная Осетия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что вопрос о признании ЛНР и ДНР есть в повестке дня. При этом Казахстан отказался признавать республики. Президент Касым-Жомарт Токаев назвал их «квазигосударственными образованиями». Он отметил, что если в полной мере реализовать право наций на самоопределение, то в мире будет 500–600 стран, что приведет к хаосу.