Перуанка, влюбившаяся в монгольского парня, приехала в его страну

CentralAsia (MNG) - Андреа Алессандра: Я хочу поехать в деревню, съесть хорхог и увидеть монгольское звездное ночное небо.

Gоgо пригласило Андреа Алессандру (Andrea Alessandra Daza La Rosa), девушку из Перу, которая находится в Монголии всего неделю, самостоятельно изучает монгольский язык, готовит монгольские блюда и интересуется всем, что связано с монгольским языком, стать следующим гостем в их серии интервью «Монголы глазами иностранцев».

«Я чувствую себя здесь, как в Перу», — сказала она. Она немного говорит по-монгольски и ведет блог на YouTube. Она приехала сюда, чтобы увидеть национальный фестиваль Наадам, поехать в сельскую местность, отведать хорхог и завести новых монгольских друзей.

- Какова цель вашего визита в Монголию и ваше первое впечатление, когда вы сюда попали?

- Монголия была одной из стран, которые всегда были в моем списке желаний. После встречи с монгольскими друзьями в Корее я начала слушать монгольскую музыку и самостоятельно изучать язык, поэтому я решила, что Монголия будет первой страной, которую я посещу после окончания пандемии, чтобы больше узнать о культуре, улучшить свои знания монгольского языка и встретить больше друзей. Первым впечатлением было то, что люди очень приветливые и дружелюбные.

- Что вам больше всего нравится во время пребывания в Монголии?

- Хотя я приехала сюда всего несколько дней назад, я поняла, что монголы действительно умеют веселиться! Я встретила здесь новых друзей, и они водили меня во многие места, чтобы пообщаться и повеселиться. Я тоже ходила на концерт в прошлые выходные. Я пошла туда один, но люди вокруг меня просто поют, прыгают и танцуют со мной, как будто мы старые друзья. Я столько лет так не веселилась!

- Что общего между Монголией и Перу?

- Несмотря на то, что обе страны расположены так далеко, в них так много общего. Я живу в Корее последние 4 года, и даже сейчас чувствую себя в чужой стране, но после приезда в Монголию иногда чувствую себя как дома. Корейцы, кажется, всегда заняты, и жизнь может быть очень напряженной, но здесь атмосфера очень спокойная и расслабленная, прямо как в Перу. Я чувствую, что люди наслаждаются простыми вещами, такими как мороженое в парке со своими друзьями или дети, бегающие через фонтаны на площади, что также очень распространено в моей стране. Даже пробка в час пик напоминает мне о Перу. Столица моей страны очень многолюдна, но у нас пока нет метро, поэтому люди привыкли стоять в пробках почти каждый день.

- Какая ваша любимая монгольская еда?

- Мне очень нравится монгольская кухня, мои любимые блюда - цуйван, хуушуур и бууз. Перуанцы тоже едят много мяса, поэтому мне нравятся все блюда, которые я пробовала до сих пор. Когда я была в Корее, я ела много монгольской еды. Единственное блюдо, которое я еще не пробовала, это хорхог. Я слышала, что это очень вкусно, но никогда не пробовала. Это один из продуктов, которые я должна попробовать во время поездки.

- Какие монгольские блюда вы хорошо готовите?

- Я умею делать цуйван и хуушуур. Я сделала влоги в первый раз, когда я сделала эти продукты. Я бы сказала, что могу сделать цуйван лучше, потому что это не так сложно, и я делала это много раз раньше. Хуушуур готовится намного дольше, поэтому я готовила его только дважды. На самом деле в Латинской Америке одна из самых распространенных закусок называется «эмпанада», это почти то же самое, что и хуушуур, но обычно мы не делаем его дома, мы просто покупаем его на улице, так как его продают почти везде.

- Как давно вы изучаете монгольский? А какой еще иностранный язык вы знаете?

- Я начала около двух лет назад, проучилась один год в свободное время, а потом пришлось бросить, потому что у меня было мало времени. Мне очень нравится изучать иностранные языки, но я бы сказала, что монгольский — самый сложный язык, который я пыталась выучить. Я бы сказала, что с моими навыками чтения и письма все в порядке, но мне все еще очень трудно разговаривать на монгольском языке, так как я все еще очень плохо слушаю. Монгольское произношение сложное, а некоторые монголы говорят очень быстро, поэтому трудно уловить слова, но я уверена, что если я буду продолжать практиковаться, оно станет лучше, так что я подниму настроение! Мой родной язык — испанский, также я говорю на английском, китайском, корейском и немного на португальском. В настоящее время я самостоятельно изучаю монгольский и японский языки.

- Что хорошего и плохого произошло с вами, пока вы были в Монголии?

- Думаю, ничего плохого со мной здесь не случилось. Все воспоминания, которые у меня есть до сих пор, приятны. Люди относятся ко мне очень хорошо. Я приехала в Монголию одна, но все люди, которых я встретила, всегда готовы помочь мне и порекомендовали мне хорошие места и занятия, чтобы приятно провести время в Монголии. Одна из лучших вещей, которые случаются со мной, это то, что каждый день, когда я иду по улице или иду куда-то, я нахожу людей, которые здороваются со мной, говоря, что они смотрели мои видео, и это заставляет меня чувствовать себя так счастливый. С тех пор, как я начала снимать видео, я чувствую, как много людей поддерживают меня, и это вдохновляет меня продолжать. Я уверена, что это одно из лучших воспоминаний, которые я заберу с собой навсегда.

- Вы упомянули в своем видеоблоге, что влюблены в Монголию. Если не секрет, кто он?

- Ну, я пока не могу назвать его имени, но могу немного рассказать о нем. Думаю, некоторые люди уже знают, кто он. Он очень умный и талантливый парень. Перед приездом в Монголию я видела его в социальных сетях и слышал о нем от друзей. Я думала, что он очень трудолюбивый, потому что он делает много вещей, и это также вдохновило меня усерднее работать над своими собственными вещами. На самом деле я не ожидала встретить его так скоро, потому что он, кажется, занят, и он становится все более популярным в последнее время, но я была одной из первых друзей, которых я встретила здесь, и он очень помог мне, когда я только приехала. Теперь я могу сказать, что он не только умный и трудолюбивый, но и очень добрый и с очень приятным характером, я очень рада встретить его здесь, а также очень благодарена ему.

- Когда вы вернетесь и чем планируете заниматься в остальные дни?

- Ну, я забронировала билет только в один конец, так что не знаю, как долго я пробуду, но может пройти около 6 недель, прежде чем я вернусь в Корею.

У меня нет фиксированного плана, но я хочу поехать в сельскую местность и увидеть ночное небо, полное звезд. Я также хочу узнать больше о монгольской культуре и познакомиться с большим количеством людей, потому что я считаю, что мы многому учимся от каждого нового человека, которого встречаем. Я очень рад быть здесь, и я уверен, что это только моя первая поездка сюда, потому что я обязательно вернусь.

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