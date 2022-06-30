Пресс-конференция Владимира Путина после Каспийского саммита. Главное

CentralAsia (CA) - После завершения Каспийского саммита в Ашхабаде президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию. О чем его спрашивали журналисты и что он отвечал — в подборке «Ъ».

О взрыве в торговом центре в украинском Кременчуге:

«Нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так «по полям» у нас никто не стреляет».

О сроках российских военных действий в Украине:

«По срокам не надо говорить, и я никогда об этом не говорю, потому что это жизнь, это реальные вещи. Подгонять под какие-то сроки — это неправильно».

О целях «спецоперации»:

«Конечная цель мной обозначена — это освобождение Донбасса, защита этих людей, и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели».

Об участвующих в «спецоперации» российских военнослужащих:

«Они заслуживают того, чтобы о них говорила страна, знала страна. И я не только поддерживаю такие идеи, я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они герои».

О вступлении Финляндии и Швеции в НАТО:

«Для нас членство Финляндии и Швеции в НАТО — это совсем не то, что членство Украины в НАТО, это совершенно разные вещи. Только они (Финляндия и Швеция.— ''Ъ'') должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам».

О G7:

«У нас не самый лучший период отношений, это понятно».

О шутке лидеров стран G7 про раздевание:

«Я не знаю, как они хотели раздеться — до пояса или ниже пояса, но думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае».

О словах премьера Великобритании Бориса Джонсона, что Путин не стал бы начинать «спецоперацию», если бы был женщиной:

«Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот, женщина приняла решение о начале военных действий».