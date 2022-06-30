В Узбекистане впервые налажено производство синтетической дизельной продукции GTL, - «Узбекнефтегаз»

CentralAsia (UZ) - 29 июня 2022 года вошло в историю Узбекистана как начало производства синтетической дизельной продукции GTL. Председатель правления АО «Узбекнефтегаз» Мехриддин Абдуллаев накануне официально объявил о том, что на заводе «Uzbekistan GTL» произведена и получена первая в истории нефтегазохимической промышленности Узбекистана синтетическая дизельная продукция.

Председатель правления АО «Узбекнефтегаз», подчеркнул, что на заводе «Uzbekistan GTL», являющемся крупнейшим предприятием нефтегазовой промышленности в стране и в регионе в целом, впервые в истории нефтегазохимической промышленности Узбекистана начато производство и получена первая продукция на синтетическом топливе, и поздравил с этим достижением всех работников и команду АО «Узбекнефтегаз».

Отмечено, что основные пусконаладочные работы завода, в том числе обеспечение синхронной работы около 11 тысяч единиц оборудования и основных производственных установок, а также их полный контроль и управление, самостоятельно осуществляются гражданами Узбекистана – отечественными инженерами и молодыми специалистами завода «Uzbekistan GTL», без непосредственного участия зарубежных специалистов.

Согласно достигнутым договоренностям, первая партия синтетического дизеля в количестве 5 тысяч тонн будет отправлена на Навоийский горно-металлургический комбинат.

На заводе будет преребатываться 3,6 млрд. кубометров природного газа и производиться 1,5 млн. тонн готовой жидкой продукции. В частности, будет произведено 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 тысячи тонн дизельного топлива, 437 тысяч тонн нафты, 53 тысячи тонн сжиженного газа.