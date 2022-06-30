О чём говорил Токаев на Каспийском саммите?

CentralAsia (KZ) - В столице Туркменистана прошел шестой Каспийский саммит, на который приехали главы Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана. Лидеры стран обсудили вопросы сотрудничества на Каспии в различных сферах, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

В своём выступлении президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вспомнил Актауский саммит 2018 года, когда главы пяти стран подписали Конвенцию о правовом статусе Каспия. По его словам, это решение продемонстрировало «всему мировому сообществу, что прикаспийские государства способны решать сложнейшие вопросы исключительно мирным путем, в духе добрососедства и дружбы».

Президент предложил казахстанское видение по дальнейшему сотрудничеству:

О Конвенции

«Сегодня нашей первоочерёдной задачей является обеспечение скорейшего вступления в силу Конвенции. На протяжении четырёх лет ведётся кропотливая работа по поиску взаимоприемлемых решений относительно данного вопроса. Мы с пониманием относимся к позициям сторон, поскольку эти вопросы напрямую затрагивают национальные интересы».

О транзите грузов

«Существенно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута для обеспечения транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем. По итогам 5 месяцев текущего года объем перевозок казахстанских грузов по маршруту увеличился в 2,5 раза, а общий товарооборот с прикаспийскими странами – на более 9%».

Токаев отметил, что Казахстан приступил к апгрейду портовой инфраструктуры и расширению морского флота.

О продовольственной безопасности

«Особую актуальность приобретает укрепление продовольственной безопасности в регионе. В прошлом году объём взаимной торговли продовольствием Казахстана с прикаспийскими странами составил примерно 3,4 миллиарда долларов, из них около 70% – с Россией по сухопутному маршруту».

Так, Токаев предлагает создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками.

Об экологической ситуации

«Сейчас мы обязаны предпринять согласованные и действенные меры по спасению Жайыка (Урала), иначе в недалеком будущем спасать будет уже нечего. Мы призываем все стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния реки Урал».

Касым-Жомарт Токаев упомянул и бедственное положение тюленей: «факты их периодической гибели вызывают серьезные опасения».

О создании Секретариата

«Основные положения по вопросам защиты морской среды Каспия закреплены в Тегеранской Конвенции от 2003 года. С даты ее подписания уже прошло почти 20 лет, однако, к сожалению, вопрос создания Секретариата все еще не решается. Его функции до сих пор осуществляет Европейский офис Программы ООН по окружающей среде в Женеве».

Президент Казахстана считает, что Секретариат в качестве полноценной международной организации должен располагаться в одной из прибрежных стран.

«Думаю, будет также полезно сформировать своего рода консорциум аналитических структур «Каспийской пятерки». Тем более, что подобное взаимодействие успешно ведётся на двустороннем уровне», – заявил президент.

Кроме того, во время поездки в Ашхабад Касым-Жомарт Токаев вручил орден Гурбангулы Бердымухамедову, бывшему президенту и нынешнему председателю Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

Президент Казахстана поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения и отметил, что под его руководством Туркменистан добился значимых успехов в социально-экономической сфере.

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