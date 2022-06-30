Монгольские, японские, финские и французские дзюдоисты проводят совместные тренировки

CentralAsia (MNG) - На прошлой неделе в Монголии прошел турнир по дзюдо «Большой шлем Улан-Батора», в котором приняли участие лучшие дзюдоисты со всего мира.

По окончании соревнований с 27 июня по 1 июля в Национальной сборной Монголии по дзюдо пройдет совместная тренировка дзюдоистов.

В сборах принимают участие спортсмены из Монголии, Японии, Финляндии, Франции, Австрии, Нидерландов, Кыргызстана, Канады и Португалии. По мнению экспертов, эта тренировка является основной подготовкой к турниру Большого шлема в Будапеште-2022 и чемпионату мира, который пройдет в Венгрии 8-10 августа.

В тренировке принимают участие около 100 спортсменов, в том числе многие ведущие дзюдоисты, завоевавшие олимпийские и мировые медали.

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