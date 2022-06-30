В Таджикистане ожидают рождение 10-миллионного жителя

CentralAsia (TJ) - В августе ожидается появление на свет 10-миллионного таджикистанца. Таджикистан по-прежнему занимает лидирующую роль на постсоветском пространстве по рождаемости населения, но за последние несколько лет прирост населения с 2,5% снизился до 2%.

Согласно проведенной в 2020 году переписи населения и жилищного фонда Республики Таджикистан, по состоянию на 1 октября 2020 года население страны составляло 9 миллионов 661 тысяч человек – из них 4 млн 901 тыс. мужчин и 4 млн 760 тыс. женщин. Более 2 млн 528 тыс. человек или 26,2% населения являются городскими и 7 млн 133 тыс человек или 73,8% - сельскими.

Агентство «Азия-Плюс» со ссылкой на Агентство по статистике сообщает, что численность населения республики в первом квартале 2022 года составила 9 млн. 934 тыс. человек

26 мая 2018 года появилась на свет 9-миллионный гражданин Таджикистана. Девочке дали имя Насиба. Мэр Душанбе выделил малышке и ее счастливым родителям трехкомнатную квартиру.

Таджикистан лидирует по уровню рождаемости среди бывших советских республик. В соответствии с Национальной стратегией развития Таджикистана, к 2030 году население должно превысить 11 млн. человек. По официальным статистическим данным, ежегодно население Таджикистана растёт на 200 тыс. человек.

Правительство Таджикистана три года назад одобрило Государственную программу репродуктивного здоровья на 2019–2022 годы. Документ предполагает пропаганду регулирования семьи, улучшение здоровья женщин, воспитание половой этики и принятие мер по предотвращению нежелательной беременности. Минздраву страны поручено обеспечить больницы и поликлиники противозачаточными средствами, наладить поставки и распределение контрацептивов, повысить осведомленность населения о репродуктивном здоровье.

Осенью 2018 года Всемирный банк порекомендовал Таджикистану для снижения уровня бедности ограничивать рождаемость. Специалисты ВБ пришли к выводу, что главной причиной бедности, безработицы и высокого уровня трудовой миграции в Таджикистане является взрывной демографический рост.

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