В Узбекистане зафиксировали абсолютный температурный рекорд - 47,1 градуса тепла

CentralAsia (UZ) - В Навоийской области зафиксировали абсолютный температурный максимум, сообщил 29 июня специалист Узгидромета Эркин Абдулахатов.

Согласно данным, на метеорологической станции «Машикудук» в 13:20 температура воздуха достигла 47,1 градуса тепла.

На метеостанции «Мубарак» Кашкадарьинской области в 16:20 по местному времени температура воздуха достигла +45,9 градусов. На метеостанции «Карши» наблюдалась температура воздуха +43,4.

В Бухарской области на метеостанции «Огитма» в 16.00 зафиксировано значение в +46,6.

По сообщению Сырдарьинской гидрометеорологической службы, на агрометеорологическом посту «Аколтин» была зафиксирована температура +46 градусов.

Ранее в Узгидромете сообщили об абсолютных температурных рекордах. В Узбекистане самые высокие температуры (48-49°С) за все годы метеорологических наблюдений были отмечены в пустыне Кызылкум (июль 1983 г.) и в районе города Термез (июнь-июль 1914 г.).

В Ташкенте абсолютный температурный максимум составляет 44.6°С. Такая температура была зафиксирована 18 июля 1997 года.