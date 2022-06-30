Orda: Кто из семьи Назарбаевых лишился должности после январских протестов в Казахстане?

Orda: Схема отставки членов семьи Назарбаевых

CentralAsia (KZ) - После январских событий членов семьи Назарбаевых, начиная с самого бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и заканчивая его сватами, лишили должностей в государственных и национальных компаниях, пишет Orda.

Увольнения начались 5 января, когда по официальной версии, Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия главы Совета безопасности РК, хотя он мог возглавлять его пожизненно.

7 января ушел в отставку первый заместитель председателя КНБ – Самат Абиш, племянник Назарбаева, сын Сатыбалды Назарбаева.

Через неделю, в один и тот же день, оба зятя Нурсултана Назарбаева покинули национальные нефтегазовые компании. Димаш Досанов – муж Алии Назарбаевой, уволился с поста генерального директора и председателя правления АО «КазТрансОйл». Кайрат Шарипбаев, неофициальный муж Дариги Назарбаевой, покинул пост председателя правления АО НК «QazaqGaz».

17 января третий зять Нурсултана Назарбаева – Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия председателя Президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Дата увольнения Имя Родственные связи Должность 5 января Нурсултан Назарбаев Глава семьи Глава совета безопасности РК 7 января Самат Абиш Сын Сатыбалды Назарбаева, племянник Н.Назарбаева Первый заместитель председателя КНБ 14 января Димаш Досанов Муж Алии Назарбаевой, зять Н.Назарбаева Генеральный директор и председатель правления АО «КазТрансОйл» 14 января Кайрат Шарипбаев Неофициальный муж Дариги Назарбаевой, зять Н. Назарбаева Председатель правления АО НК «QazaqGaz» 17 января Тимур Кулибаев Муж Динары Назарбаевой, зять Н.Назарбаева Глава НПП «Атамекен» 18 января Альжан Имашев Кайын журт Нурали Алиева, сын свата Дариги Назарбаевой Заместитель генерального директора по экономике и финансам «КТЖ-Грузовые перевозки» 26 января Ербол Назарбаев Предполагаемый сын Болата Назарбаева, племянник Н.Назарбаева Заместитель руководителя специального департамента агентства Антикора 1 февраля Бекзат Усенов Муж Кундуз Назарбаевой, зять Болата Назарбаева Руководитель департамента экономических расследований по Алматинской области 13 марта Кайрат Сатыбалды Сын Сатыбалды Назарбаева, племянник Н. Назарбаева Акционер АО «Казахтелеком» 28 мая Азамат Жылкыбаев Муж Эльмиры Жылкыбаевой, зять Анипы Назарбаевой Прокурор Алматинской области

Следом Альжан Имашев освободил должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки». Он является братом Аиды Имашевой, которая в свою очередь замужем за Нурали Алиевым. Таким образом, Альжан Имашев – кайын журт (родственник жены) Нурали Алиева, сын свата Дариги Назарбаевой.

26 января Ербол Назарбаев был освобожден от занимаемой должности заместителя руководителя специального департамента Антикоррупционной службы, а 14 апреля был уволен из органов насовсем. Ербол Назарбаев – предполагаемый сын Болата Назарбаева. Есть две версии, кто такой Ербол: по первой он брат-близнец Нурбола Назарбаева, официального сына Болата Назарбаева. По второй версии он является внебрачным сыном Болата Назарбаева от некой Миры.

Еще один зять семьи, Бекзат Усенов, был руководителем Департамента экономических расследований по Алматинской области, однако 1 февраля также был уволен. Бекзат Усенов женат на Кундуз Усеновой, дочери Болата Назарбаева.

Другой сын Сатыбалды Назарбаева – Кайрат Сатыбалды был акционером АО «Казахтелеком», однако с 13 марта находится под стражей по обвинению в хищениях и злоупотреблении служебным положением. Почти 30% акций, принадлежавших Кайрату, вернули в собственность государства. Его жена Гульмира также под стражей на время досудебного расследования по факту рейдерского захвата бизнеса.

Примерно 28 мая был уволен зять Анипы Назарбаевой – Азамат Жылкыбаев, который на протяжении 5 лет являлся прокурором Алматинской области. Он женат на единственной дочери сестры первого президента – Эльмире.

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