Вышла в свет последняя песня Юрия Шатунова

Юрий Шатунов

CentralAsia (CA) - Близкие бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова опубликовали его последнюю песню - трек «Каждому свое», который не успел выйти при жизни певца, сообщает «СтарХит».

Премьера новой композиции состоялась на следующий день после его похорон.

Исполнитель закончил работать над песней буквально за несколько недель до смерти. Композиция должна была войти в будущий альбом Шатунова, но сейчас ее решили выпустить отдельно, синглом.

«Он записывал ее совсем недавно. Одна из последних его работ, возможно, и последняя. Впервые мы слушали ее на поминках. Когда завершим все дела с семьей, возможно, сделаем презентацию, куда пригласим друзей Юры», - рассказал изданию директор покойного артиста Аркадий Кудряшов.

Ролик появился на официальном YouTube-канале Шатунова 29 июня. За несколько часов трек набрал более полумиллиона прослушиваний. Некоторые комментаторы назвали песню «пророческой» и «реквиемом по самому себе».

Юрий Шатунов скончался в московской больнице в ночь с 22 на 23 июня в результате острой сердечной недостаточности. Певцу было 48 лет.

28 июня прах музыканта после кремации захоронили на Троекуровском кладбище.