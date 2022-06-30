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США доставили в Каракалпакстан гумпомощь в виде медицинских принадлежностей

CentralAsia (UZ) -  Базирующаяся в США благотворительная организация «Project C.U.R.E.» при содействии посольства Узбекистана организовала доставку четырех контейнеров общим весом 16,8 тонны, содержащих 2,9 тысячи единиц медицинских принадлежностей, которые переданы отечественным медучреждениям в зоне Приаралья.

По информации посольства, четыре контейнера включают в себя аппараты и оборудование для УЗИ, ИВЛ, концентраторы кислорода, рентгеновские сканеры, инкубаторы интенсивной терапии для новорождённых, дефибрилляторы, лабораторные приборы, кислородные баллоны, каталки для перевозки больных, наркозно-дыхательные аппараты, матрасы для операционных столов и другие. Отмечается, что данные оборудования и приборы позволят улучшить качество доступа местных жителей к услугам здравоохранения, а также создадут удобства для них.

Данная гуманитарная помощь осуществлена в рамках договорённостей о доставке медоборудования и предметов здравоохранения на сумму 3 миллиона долларов в Каракалпакстан, достигнутых ранее между послом Узбекистана Жавлоном Вахабовым и президентом «Project C.U.R.E.» Дугласом Джексоном.

На данный момент «Project C.U.R.E.» осуществляет подготовку очередной партии гумпомощи для ее отправки в зону Приаралья.

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