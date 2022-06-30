Казахстан отправит своих военных в Африку

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CentralAsia (KZ) - Парламент Казахстана одобрил предложение президента Касым-Жомарта Токаева о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил Казахстана для участия в миссиях ООН в ЦАР, Конго, Мали и Ливане, передает Orda.kz.

«Оценка и отбор состоит из нескольких этапов. От Казахстана в ООН нами поданы пять подразделений. Все они находятся на разных уровнях подготовки. Мы наши подразделения будем отправлять не сразу, а по заявкам. Нам будет даваться оценка по готовности к выполнению миссии», — сказал министр обороны Руслан Жаксылыков.

Казахстан готов выделить, как отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения наиболее востребованных в миссиях ООН: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные подразделения военной полиции.

Около 400 казахстанских военных будут участвовать в следующих миссиях:

- многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике (MINUSCA);

- миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (MONUSCO);

- многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA);

- миссии «Временные силы ООН в Ливане» (UNIFIL).

С 2014 года 45 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот д Ивуаре и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров. С 2018 года 520 казахстанских военнослужащих в миссии временные силы ООН в Ливане в составе миротворческого подразделения. На сегодняшний день в миссиях ООН в Западной Сахаре и временные силы в Ливане проходят службу 6 и 9 казахстанских военнослужащих.

Миротворцы из Казахстана участвовали в операции в Ираке с 2003 по 2008 годы. Там отслужили 290 казахстанских солдат и офицеров. Они занимались разминированием территории, очисткой воды и медицинской помощью мирным жителям. В 2005 году при разгрузке авиабомб, предназначенных для уничтожения, случился взрыв. Погиб капитан Кайрат Кудабаев, еще четверо казахстанских военнослужащих получили осколочные ранения.

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