В Казахстане продолжается рост случаев COVID-19

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане число зараженных коронавирусом продолжает расти, передает оперативный штаб.

За прошедшие сутки, 29 июня, в Казахстане зарегистрировали 137 новых зараженных.

Днем ранее было зарегистрировано 110 случаев заболевания.

Всего в стране на сегодня подтверждено 1 306 608 случаев.

Больше всего заболевших за сутки 29 июня выявили в Алматы - 77 человек и в Нур-Султане - 26 человек. В Карагандинской области COVID-19 подтвердился у 9, в Шымкенте - у 6, в Алматинской области - 5. По 4 человека заболело в Акмолинской и Атырауской областях, двух зараженных выявили в Павлодарской области и по одному - в Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областях.

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Коронавирус в Казахстане

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