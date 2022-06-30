Беременные женщины и дети уязвимы перед обезьяньей оспой, — ВОЗ

CentralAsia (CA) - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что устойчивая передача инфекции представляет опасность для групп повышенного риска, передает Deutsche Welle.

Глава ВОЗ предупредил, что работники здравоохранения должны сделать все возможное, чтобы предотвратить «устойчивую передачу» инфекции обезьяньей оспы до того, как она достигнет уязвимых групп населения.

«Я обеспокоен устойчивой передачей, поскольку это говорит о том, что вирус закрепился и может перейти в группы повышенного риска, включая детей, людей с ослабленным иммунитетом и беременных женщин», - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус в Женеве.

По состоянию на 28 июня Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) зарегистрировали более 4700 случаев заболевания в странах, где ранее не было вспышек обезьяньей оспы. Кроме того, около 60 случаев было зарегистрировано в африканских странах, где в прошлом наблюдались волны вируса. В начале июня ВОЗ также сообщила о более чем 1500 предполагаемых случаях заболевания в этих странах.

На прошлой неделе большинство членов чрезвычайного комитета независимых экспертов проголосовали против объявления «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение» (ЧСЗМЗ), что стало бы высшим уровнем тревоги ВОЗ. Уровень PHEIC использовался всего шесть раз, и в настоящее время он применяется в отношении пандемии COVID-19.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что с начала года было зафиксировано 3413 лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян, известно об одном погибшем.

Оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, передающееся человеку от животных и зафиксированное в Демократической Республике Конго в 1970-х годах. Симптомы включают лихорадку, головные боли и кожные высыпания, начинающиеся на лице и распространяющиеся на остальные части тела.