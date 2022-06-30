Узбекистанцам, отбывшим срок в тюрьмах, окажут материальную помощь

CentralAsia (UZ) - Узбекистанцам, которые отбыли свой срок в тюрьмах, будет оказываться единовременная материальная помощь в размере 9,2 миллиона сумов (840 долларов).

Эти деньги можно будет направить на развитие собственного бизнеса, говорится постановлении президента Шавката Мирзиеева, подпиcанного 29 июня.

Документом утверждено положение о порядке предоставления «пакета первичной социально-материальной помощи» по содействию социальной адаптации граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы.

Денежная помощь предоставляется однократно каждому для содействия его социальной адаптации в целях финансирования реализации проектов в таких направлениях, как предпринимательство, архитектура, ремесленничество (в десятикратном размере минимального размера оплаты труда — 9 млн 200 тысяч сумов).

Чтобы получить материальную помощь, заявителям необходимо подать обращение с приложением к нему собственного проекта в рабочий орган в течение 3-х месяцев после отбытия наказания.