Узбекистанцам, отбывшим срок в тюрьмах, окажут материальную помощь

- Узбекистан, общество
- 12:42, 30 июня 2022
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CentralAsia (UZ) - Узбекистанцам, которые отбыли свой срок в тюрьмах, будет оказываться единовременная материальная помощь в размере 9,2 миллиона сумов (840 долларов).
Эти деньги можно будет направить на развитие собственного бизнеса, говорится постановлении президента Шавката Мирзиеева, подпиcанного 29 июня.
Документом утверждено положение о порядке предоставления «пакета первичной социально-материальной помощи» по содействию социальной адаптации граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы.
Денежная помощь предоставляется однократно каждому для содействия его социальной адаптации в целях финансирования реализации проектов в таких направлениях, как предпринимательство, архитектура, ремесленничество (в десятикратном размере минимального размера оплаты труда — 9 млн 200 тысяч сумов).
Чтобы получить материальную помощь, заявителям необходимо подать обращение с приложением к нему собственного проекта в рабочий орган в течение 3-х месяцев после отбытия наказания.