С 4 июля авиарейсы между Монголией и Китаем возобновятся

CentralAsia (MNG) - Соответствующие организации Монголии и Китая достигли договоренности об открытии воздушной границы между двумя странами и возобновлении регулярных рейсов.

В частности, рейсы в города Гуанчжоу и Хөх-Хото в Китае начнут выполняться с 4 и 5 июля.

В связи с пандемией авиасообщение между двумя странами было прекращено 27 января 2020 года. На основании переговоров, состоявшихся между двумя сторонами, китайская сторона сообщила о возможности выполнения еженедельных рейсов в свои города, за исключением Шанхай и Пекин.

Ранее в этом месяце Кабинет министров принял решение разрешить компаниям MIAT и Aero Mongolia выполнять еженедельные рейсы в Гуанчжоу и Хөх-Хото соответственно. В то время как монгольские авиакомпании будут выполнять рейсы в течение одной недели, китайские авиакомпании будут отвечать за следующую.

Пассажиры должны быть изолированы в течение 5 дней до полета и 14 дней после прибытия в Китай. Если более чем у пяти пассажиров будут обнаружены признаки COVID-19, рейс может быть отменен.

Частота полетов в Китай увеличится в будущем, когда ситуация с COVID-19 в Китае утихнет.

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